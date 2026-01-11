Un pago de 400.000 dólares tras la captura de Maduro pone a los mercados de predicciones en el foco

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los mercados de predicción permiten a la gente apostar en cualquier cosa, desde un partido de baloncesto hasta el resultado de una elección presidencial y, recientemente, la caída del expresidente venezolano Nicolás Maduro .

Este último está atrayendo un nuevo escrutinio a este turbio mundo de transacciones especulativas, que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La semana pasada, un comerciante anónimo se embolsó más de 400.000 dólares tras apostar a que Maduro pronto dejaría el cargo.

La mayor parte de las ofertas del operador en la plataforma Polymarket se realizaron apenas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la sorpresiva redada nocturna que condujo a la captura de Maduro, lo que alimentó las sospechas en línea de posible tráfico de información privilegiada debido al momento en que se realizaron las apuestas y la escasa actividad del operador en la plataforma. Otros argumentaron que el riesgo de ser descubierto era demasiado alto y que las especulaciones previas sobre el futuro de Maduro podrían haber dado lugar a tales transacciones.

Polymarket no respondió a las solicitudes de comentarios.

El uso comercial de los mercados de predicción se ha disparado en los últimos años, lo que ha permitido que la gente apueste su dinero a la probabilidad de una lista creciente de eventos futuros. Sin embargo, a pesar de algunas ganancias inesperadas, los operadores siguen perdiendo dinero a diario. Y en términos de supervisión gubernamental en EE. UU., estas operaciones se clasifican de forma diferente a las formas tradicionales de apuestas, lo que plantea dudas sobre la transparencia y el riesgo.

Esto es lo que sabemos:

Cómo funcionan los mercados de predicción

El alcance de los temas involucrados en los mercados de predicción puede variar enormemente, desde la escalada de conflictos geopolíticos hasta momentos de la cultura pop e incluso el destino de las teorías conspirativas. Recientemente, se ha producido un aumento repentino de los salarios en elecciones y juegos deportivos. Pero algunos usuarios también han apostado millones en cosas como el rumoreado —y finalmente no realizado— "final secreto" de "Stranger Things" de Netflix, si el gobierno estadounidense confirmará la existencia de vida extraterrestre y cuánto podría publicar el multimillonario Elon Musk en redes sociales este mes.

En el lenguaje del sector, lo que se compra o vende en un mercado de predicciones se denomina "contrato de evento". Suelen anunciarse como apuestas de "sí" o "no". Su precio fluctúa entre $0 y $1, lo que refleja lo que los operadores están dispuestos a pagar colectivamente con base en una probabilidad del 0% al 100% de que un evento ocurra.

Cuanto más probable sea que los operadores crean que un evento ocurrirá, más caro será el contrato. Y a medida que estas probabilidades cambian con el tiempo, los usuarios pueden retirar su dinero anticipadamente para obtener ganancias incrementales o intentar evitar mayores pérdidas en lo que ya han invertido.

Los defensores de los mercados de predicción argumentan que apostar dinero conduce a mejores pronósticos. Expertos como Koleman Strumpf, profesor de economía de la Universidad Wake Forest, creen que es valioso monitorear estas plataformas para detectar posibles noticias, señalando el éxito de los mercados de predicción en el pasado con algunos resultados electorales, incluyendo la carrera presidencial de 2024.

Aun así, nunca es una "bola de cristal", señaló, y los mercados de predicciones también pueden equivocarse.

Quién está detrás de todo el comercio también es bastante turbio. Si bien las empresas que gestionan las plataformas recopilan información personal de sus usuarios para verificar identidades y pagos, la mayoría de las personas pueden operar bajo seudónimos anónimos en línea, lo que dificulta que el público sepa quién se beneficia de muchos contratos de eventos. En teoría, quienes invierten su dinero podrían estar siguiendo de cerca ciertos eventos, pero otros podrían estar simplemente adivinando al azar.

Los críticos subrayan que la facilidad y rapidez para unirse a estas apuestas 24/7 conlleva pérdidas financieras diarias, especialmente para usuarios que ya tienen dificultades con el juego. Este espacio también amplía las posibilidades de tráfico de información privilegiada.

Los principales actores

Polymarket es uno de los mercados de predicción más grandes del mundo, donde sus usuarios pueden financiar contratos de eventos a través de criptomonedas, tarjetas de débito o crédito y transferencias bancarias.

Las restricciones varían según el país, pero en EE. UU., el alcance de estos mercados se ha expandido rápidamente en los últimos años, coincidiendo con el cambio de políticas en Washington. El expresidente Joe Biden tomó medidas enérgicas contra los mercados de predicciones y, tras un acuerdo en 2022 con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), se prohibió a Polymarket operar en el país.

Eso cambió con Trump a finales del año pasado, cuando Polymarket anunció su regreso a Estados Unidos tras recibir la autorización de la comisión. Los usuarios residentes en Estados Unidos ahora pueden unirse a una lista de espera de la plataforma.

Mientras tanto, el principal competidor de Polymarket, Kalshi, ha sido una plataforma de intercambio regulada por el gobierno federal desde 2020. La plataforma ofrece formas similares de comprar y vender contratos de eventos, y actualmente permite contratos de eventos electorales y deportivos en todo el país. Kalshi obtuvo la aprobación judicial pocas semanas antes de las elecciones de 2024 para permitir a los estadounidenses apostar en las próximas contiendas políticas y comenzó a ofrecer servicios de trading deportivo hace aproximadamente un año.

El mercado ahora está repleto de otras grandes figuras. Los gigantes de las apuestas deportivas DraftKings y FanDuel lanzaron plataformas de predicción el mes pasado. El bróker en línea Robinhood está ampliando su oferta. La red social de Trump, Truth Social, también ha prometido ofrecer un mercado de predicciones dentro de la plataforma a través de una alianza con Crypto.com, y uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr., desempeña funciones de asesor tanto en Polymarket como en Kalshi.

“El tren ya partió en lo que respecta a estos contratos de eventos, no van a desaparecer”, dijo Melinda Roth, profesora visitante asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee.

Regulación laxa

Al estar posicionados como vendedores de contratos de eventos, los mercados de predicción están regulados por la CFTC. Esto significa que pueden evitar las restricciones o prohibiciones estatales vigentes para los juegos de azar tradicionales y las apuestas deportivas actuales.

“Es una laguna jurídica enorme”, dijo Karl Lockhart, profesor adjunto de derecho en la Universidad DePaul, quien ha estudiado este ámbito. “Solo hay que cumplir con un conjunto de regulaciones, en lugar de las normas de cada estado del país”.

Las apuestas deportivas están cobrando protagonismo. Hay algunos estados grandes, como California y Texas, por ejemplo, donde las apuestas deportivas aún son ilegales, pero ahora se puede apostar en partidos, intercambios de atletas y más mediante contratos de eventos.

Un número creciente de estados y tribus están interponiendo demandas para detener esto. Y los abogados prevén que el litigio eventualmente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que parece poco probable que la administración Trump implemente nuevas regulaciones.

La ley federal prohíbe los contratos de eventos relacionados con juegos, así como con guerras, terrorismo y asesinatos, dijo Roth, lo que podría poner en duda algunas transacciones del mercado de predicciones, al menos en Estados Unidos. Pero los usuarios aún podrían encontrar formas de comprar ciertos contratos mientras viajan al extranjero o se conectan a diferentes VPN.

Aún está por verse si la CFTC adoptará alguna medida al respecto. Sin embargo, la agencia, que no respondió a la solicitud de comentarios, ya ha tomado medidas para alejarse de la aplicación de la ley.

A pesar de supervisar billones de dólares del mercado de derivados estadounidense en general, la CFTC es mucho más pequeña que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Y al mismo tiempo que los contratos de eventos crecen rápidamente en las plataformas de predicción, se han producido recortes adicionales en la plantilla de la CFTC y una oleada de dimisiones de directivos durante el segundo mandato de Trump. Solo uno de los cinco puestos de comisionado que operan la agencia está actualmente cubierto.

Aun así, otros legisladores piden medidas más enérgicas contra el posible tráfico de información privilegiada en los mercados de predicciones, en particular tras las sospechas generadas por la operación de Maduro la semana pasada en Polymarket. El viernes, el representante demócrata Ritchie Torres presentó un proyecto de ley para frenar la participación de empleados públicos en contratos de eventos con fines políticos.

El proyecto de ley ya ha recibido el apoyo del director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour, quien en LinkedIn sostuvo que el uso de información privilegiada siempre ha estado prohibido en la plataforma de su empresa, pero que es necesario hacer más para acabar con los mercados de predicción no regulados.