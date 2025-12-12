Peligroso virus podría resurgir en área triestatal reside más de 1 millón de dominicanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un altamente contagioso virus que se propagó rápidamente el invierno pasado podría resurgir en el área triestatal, donde reside más de un millón de dominicanos.

Datos recopilados en la Comisión de Alcantarillado del Valle de Passaic en Newark-NJ muestran un aumento en los ácidos nucleicos del norovirus en pruebas recientes de aguas residuales.

En Union City y Stamford, Connecticut, también revelan concentraciones más altas del virus.

En las ciudades de Ithaca y Oswego, al norte del estado de NY, se detectaron aumentos en las concentraciones.

La enfermedad por norovirus, a veces denominada gripe estomacal, causa descomposición estomacal líquida.

Otros síntomas, náuseas, dolor de estómago, cabeza y corporales, fiebre. Puede propagarse por contacto directo con una persona infectada.

Prevención: Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de cambiar pañales; tocar superficies comunes; estrechar la mano y cuidar a personas enfermas; cocinar bien los mariscos; lavar las frutas y verduras; y lavar la ropa con agua caliente.

Quedarse en casa si está enfermo. No existe un medicamento específico para tratar el noro-virus, afirman los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).