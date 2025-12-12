Latinos, los más apresados por ICE en Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los latinos en este estado son los más afectados por la aplicación de las leyes de inmigración, ya que representan casi tres cuartas partes de los arrestos y representan una cuarta parte de la población no ciudadana, según un nuevo informe publicado este miércoles titulado «Desenmascarando las prácticas antilatinas de ICE y lo que NYC puede esperar».

Las nacionalidades más perseguidas por ICE son los ecuatorianos (24,9 %); mexicanos (9,9 %); guatemaltecos (8,4 %); hondureños (6 %); y colombianos (5,1 %).

El informe es de la Coalición de Inmigración de NY (NYIC) e indica que inmigración ha arrestado a más extranjeros de México y Centroamérica que del sur de Asia, Europa y África juntos.

Además, señalan a los hombres latinos como principales objetivos del ICE, ya que suponen el 89 % de detenciones, pese a que son la mitad de la población inmigrante en EE.UU. y menos de la mitad en NY.

«Estos arrestos se producen en casas privadas, lugares de trabajo y esquinas de las calles, a menudo sin conexión con una persona con historial criminal o con un caso legal en marcha», indican, lo que supone un giro respecto a la Administración de Joe Biden, y se agrava en NY.

En el informe se alerta de que las proyecciones de deportaciones arriesgan con eliminar medio millón de trabajos en el estado de Nueva York, 150.000 solo en el sector de la construcción, y amenazan también a la diversidad y dinamismo cultural de esta área.

El pasado sábado, 1.300 personas se reunieron en una iglesia de Brooklyn para aprender cómo proteger a sus vecinos inmigrantes y a sí mismos de los agentes de Inmigración.

Planean utilizar tarjetas con sus derechos y efectuar silbatos específicos para alertar sobre la presencia de Inmigración.

Asimismo, un juez federal confirmó la semana pasada una ley del estado de NY que prohíbe en gran medida los arrestos por inmigración en tribunales estatales y locales, desestimando una demanda de la administración Trump que impugnaba la norma.