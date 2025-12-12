Disfagia: Qué es, causas y tratamiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hoy, 12 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Disfagia con el objetivo de dar a conocer un trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población.

La disfagia es definida como una patología que dificulta la deglución de los alimentos e inclusive de ingerir sustancias líquidas debido a un daño o alteración de orden neurológico que afecta de forma directa la cavidad oral, incluyendo la región faríngea, la laringe y el esófago.

Las causas

El portal Mayo Clinic explicó que la disfagia suele estar incluida en una de las siguientes categorías.

Disfagia esofágica

La disfagia esofágica se refiere a la sensación de que los alimentos se pegan o se quedan atascados en la base de la garganta o en el pecho después de haber comenzado a tragar.

Algunas de las causas de la disfagia esofágica incluyen las siguientes:

Acalasia. Es una afección que deriva en problemas para tragar. Los nervios o músculos dañados hacen que el esófago tenga dificultad para comprimir los alimentos y líquidos en el estómago. Tiende a empeorar con el paso del tiempo.

Espasmo esofágico. Esta afección causa contracciones descoordinadas y de mucha presión en el esófago, generalmente después de tragar. El espasmo esofágico afecta los músculos involuntarios de las paredes de la parte inferior del esófago.

Estrechamiento del esófago. El estrechamiento del esófago, que se conoce como constricción, puede atascar trozos grandes de alimento. Los tumores o el tejido cicatricial, a menudo causados por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden causar estrechamiento.

Tumores esofágicos. La dificultad para tragar tiende a empeorar de manera progresiva cuando hay tumores esofágicos. El crecimiento de tumores hace que el esófago se vaya estrechando constantemente.

Cuerpos extraños. A veces, los alimentos u otros objetos pueden obstruir, de manera parcial, la garganta o el esófago. Los adultos mayores con dentaduras postizas y las personas que tienen dificultad para masticar los alimentos tienen más probabilidades de que un trozo de alimento se quede atascado en la garganta o en el esófago.

Anillo esofágico. El estrechamiento de la parte inferior del esófago puede ocasionalmente causar dificultad para tragar los alimentos sólidos.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los ácidos estomacales que vuelven al esófago pueden dañar los tejidos del esófago. Esto puede derivar en espasmos o en la formación de cicatrices que estrecharán la parte inferior del esófago.

Esofagitis eosinofílica. Es una enfermedad del sistema inmunitario. Se produce cuando los glóbulos blancos, llamados eosinófilos, se acumulan en el esófago.

Esclerodermia. La esclerodermia causa la aparición de tejido cicatricial, que hará que los tejidos sean más rígidos y duros. Esto puede debilitar el esfínter esofágico inferior. Como resultado, el ácido se acumula en el esófago y causa acidez estomacal frecuente.

Radioterapia. Este tratamiento contra el cáncer puede llevar a inflamación y cicatrices en el esófago.

Disfagia: Cuando tragar es un desafío

Disfagia orofaríngea

Ciertas afecciones pueden debilitar los músculos de la garganta, lo que dificulta el paso de los alimentos de la boca a la garganta y al esófago al tragar. Una persona podría atragantarse, tener arcadas o toser al intentar tragar, o bien tener la sensación de que los alimentos o los líquidos bajan por la tráquea o suben por la nariz. Esto puede causar neumonía.

Entre las causas de disfagia orofaríngea, se incluyen las siguientes:

Trastornos neurológicos. Algunos trastornos, como la esclerosis múltiple, la distrofia muscular y la enfermedad de Parkinson, pueden causar disfagia.

Daños neurológicos. Un daño neurológico repentino, como, por ejemplo, a causa de un accidente cerebrovascular o una lesión del cerebro o de la médula espinal, puede afectar la capacidad de tragar.

Un divertículo faringoesofágico, también conocido como divertículo de Zenker. Una bolsa pequeña, llamada divertículo, que se forma y acumula partículas de comida en la garganta, por lo general justo encima del esófago, y genera dificultad para tragar, gorjeos, mal aliento y la necesidad de aclarar la garganta o toser repetidamente.

Cáncer. Algunos tipos de cáncer y algunos tratamientos oncológicos, como la radioterapia, pueden causar dificultad para tragar.

Síntomas

El portal Mayo Clinic reveló que entre los síntomas de la disfagia, se pueden incluir los siguientes:

Dolor al tragar

Incapacidad para tragar

Sensación de que la comida se atasca en la garganta, el pecho, o detrás del esternón

Babeo

Ronquera

Reflujo de la comida o regurgitación

Acidez estomacal frecuente

Alimentos o ácido estomacal que refluye a la garganta

Pérdida de peso

Tos o arcadas al tragar