Permisos de empleo para inmigrantes bajan de 5 años a 18 meses en Estados Unidos

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron este jueves la reducción del periodo máximo de validez de las autorizaciones de empleo (EAD) para ciertas categorías de inmigrantes, entre ellos asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra la deportación.

La medida, que entrará en vigor para todas las solicitudes pendientes o introducidas a partir del 5 de diciembre, recorta la vigencia de cinco años a 18 meses. Según el director de USCIS, Joseph Edlow, la decisión busca “garantizar que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, en referencia al ataque perpetrado la semana pasada por un inmigrante afgano contra dos guardias nacionales en Washington DC.

Categorías afectadas

• Refugiados y asilados con estatus aprobado o solicitudes pendientes.

• Inmigrantes con peticiones de protección contra la deportación o cancelaciones de remoción.

• Beneficiarios del Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana.

• En el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS), la validez será de un año o hasta la fecha de finalización del programa, lo que sea más corto.

Contexto de la medida

Durante los últimos dos años, los permisos de trabajo para estas categorías tenían una vigencia máxima de cinco años, frente a los dos años que se otorgaban anteriormente. La nueva reducción se suma a una serie de restricciones anunciadas por el gobierno en los últimos días, incluyendo la suspensión de decisiones de asilo y la revisión de “green cards” de residentes legales provenientes de países considerados de riesgo, como Afganistán, Venezuela, Cuba, Haití, Irán, Somalia, Libia, Sudán y Yemen.

El Departamento de Estado también suspendió la emisión de visas para ciudadanos afganos y pausó beneficios migratorios para personas de 19 países, lo que provocó la cancelación de ceremonias de juramentación y entrevistas de ciudadanía.