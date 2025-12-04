Embajada de EE.UU. en RD difunde órdenes de búsqueda del FBI contra dos hombres peligrosos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana difundió este miércoles órdenes de búsqueda emitidas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra dos hombres considerados peligrosos: Tommy Demorizi y Zachary Sloan Thelusma, requeridos por la justicia estadounidense por cargos que incluyen tráfico de drogas y asesinatos.

Según la información divulgada, Demorizi es buscado por conspiración vinculada al tráfico de drogas, exportación de sustancias controladas y presunta participación en un asesinato relacionado con una organización criminal. También enfrenta acusaciones por influir y tomar represalias contra testigos o informantes. Las autoridades lo consideran armado y peligroso.

En el caso de Thelusma, se le acusa de asesinato en primer grado con un arma de fuego, hecho ocurrido en Florida. El FBI ofrece una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que permita su captura, advirtiendo igualmente que debe considerarse armado y peligroso.

La Oficina Regional del FBI en Miami solicitó la colaboración ciudadana y recordó que cualquier información debe ser comunicada directamente a la agencia o a la embajada.