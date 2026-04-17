PreCoHis apoya Adriano Espaillat para un nuevo periodo en el Congreso EE. UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La dirección ejecutiva de la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que preside el autor de esta crónica, aprobó respaldar al congresista Adriano Espaillat D-13 en las primarias demócratas a celebrarse el próximo 23 de junio.

Espaillat aspira a un nuevo período en el Congreso de los Estados Unidos, y esta organización, de manera unánime, expresó su apoyo en reconocimiento a su labor en beneficio de sus constituyentes en los vecindarios que representa.

Entre estos se encuentran Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, una demarcación con 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es de origen hispano y el 83.5 % son ciudadanos estadounidenses.

Como el lema de PreCoHis es “luchando por el interés colectivo hispano”, durante una asamblea extraordinaria la entidad reconoció en Espaillat los beneficios que ha llevado y se propone llevar a estos sectores.

Destacaron: 1- La designación federal de Washington Heights como el primer Distrito Histórico Dominicano en USA, consolidando la identidad y legado de la diáspora. 2- Fortaleció el evento Dominicanos en el Capitolio, reuniendo a más de 900 líderes y elevando la visibilidad política nacional de la comunidad dominicana.

3- Entregó $3.1 millones al Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, asegurando la preservación de la historia y contribución dominicana en EUA. 4- Impulsó el Acuerdo de Cielos Abiertos entre EE. UU. y RD, además, apoyó nuevas rutas como Newark–Santo Domingo, facilitando viajes y comercio bilateral.

5- Promovió reformas a ICE, defendió el debido proceso y organizó foros “Conozca Sus Derechos”, clave para miles de dominicanos inmigrantes. 6- Aseguró miles de millones en fondos federales, incluyendo $7.7 mil millones para el Metro de la Avenida Segunda; $1.6 mil millones en subvenciones; $14.1 millones en proyectos comunitarios; y $40 millones para el desarrollo del Centro Cultural del Alto Manhattan;

7- Asignó fondos para convertir espacios como el City College en centros de capacitación, creando oportunidades para jóvenes dominicanos. 8- Otorgó $1 millón de dólares al centro RAIN Tolentine, beneficiando a envejecientes dominicanos en el distrito.

9- Organizó jornadas de vacunación, defendió el Medicaid y protegió beneficios alimentarios esenciales para familias trabajadoras. 10- Impulsó inversiones culturales históricas como el Centro Cultural del Alto Manhattan, junto con iniciativas de justicia ambiental y desarrollo comunitario que impactan directamente a barrios con alta población dominicana.

Asimismo, el congresista sometió el proyecto “Comisión sobre intervenciones de EE.UU. en la República Dominicana”, considerado una iniciativa histórica por ser el primer proyecto presentado en español en el Congreso.

La propuesta busca crear una comisión que estudie las intervenciones estadounidenses en el país (1916–1924 y 1965–1966), e incluye medidas orientadas a la reparación, reconciliación y reconocimiento histórico, contribuyendo a la memoria y soberanía dominicana.