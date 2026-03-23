Todos debemos esforzarnos
Roberto Rojas asegura Abinader protege a los dominicanos ante alza del petróleo
Es que el uso racional de combustibles reduce la dependencia de los derivados del petróleo, sostiene Rojas.
Nueva York. El presidente Luis Abinader está protegiendo a los dominicanos, principalmente a los más pobres, ante el alza internacional del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, pero el esfuerzo debe ser de todos, porque el país nos pertenece a todos.
La afirmación la hizo el empresario en esta ciudad, Roberto Rojas, al señalar que el Gobierno ha asumido en esta semana un subsidio de $1,702.2 millones de pesos a los combustibles, para mitigar el impacto en la economía familiar.
Destaca que el Gobierno ha mantenido, desde hace años, los mismos precios del gas licuado de petróleo (GLP) a RD$137.20 por galón y del gas natural a RD$43.97 por m³, ambos de alto consumo en nuestro país, precisa.
Hay que recordar que el presidente Abinader ha mantenido el subsidio de cientos de millones de pesos semanalmente durante varios años a los combustibles, para no afectar la economía de la clase necesitada en la República Dominicana.
No obstante, como medida de responsabilidad fiscal, dispuso un reajuste de RD$10 en los precios de las gasolinas y el gasoil, con el objetivo de preservar las finanzas públicas y focalizar los recursos en los sectores más vulnerables. Más de 70 países ya han aumentado sus combustibles.
Debemos ahorrar electricidad en el hogar, apagar luces y desconectar equipos electrónicos que no se utilicen; además, adquirir equipos con tecnología de bajo consumo energético, indica Rojas.
Asimismo, el también presidente de la base de taxis Kennedy, en el Alto Manhattan, y de la Asociación de Empresarios de Transporte de NY, expresa que hay que tomar medidas para ahorrar combustibles.
Entre ellas, mantener el vehículo a una velocidad constante y evitar frenazos o aceleraciones bruscas; verificar regularmente la presión de los neumáticos para mejorar la eficiencia; reducir la carga innecesaria en el vehículo; y considerar el cambio a vehículos eléctricos.
Es que el uso racional de combustibles reduce la dependencia de los derivados del petróleo, sostiene Rojas.
Opinión
El mito del presidente sin culpa: cuando la irresponsabilidad se vuelve sistema
Claudia Rita Abreu