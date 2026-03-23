Roberto Rojas asegura Abinader protege a los dominicanos ante alza del petróleo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El presidente Luis Abinader está protegiendo a los dominicanos, principalmente a los más pobres, ante el alza internacional del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, pero el esfuerzo debe ser de todos, porque el país nos pertenece a todos.

La afirmación la hizo el empresario en esta ciudad, Roberto Rojas, al señalar que el Gobierno ha asumido en esta semana un subsidio de $1,702.2 millones de pesos a los combustibles, para mitigar el impacto en la economía familiar.

Destaca que el Gobierno ha mantenido, desde hace años, los mismos precios del gas licuado de petróleo (GLP) a RD$137.20 por galón y del gas natural a RD$43.97 por m³, ambos de alto consumo en nuestro país, precisa.

Hay que recordar que el presidente Abinader ha mantenido el subsidio de cientos de millones de pesos semanalmente durante varios años a los combustibles, para no afectar la economía de la clase necesitada en la República Dominicana.

No obstante, como medida de responsabilidad fiscal, dispuso un reajuste de RD$10 en los precios de las gasolinas y el gasoil, con el objetivo de preservar las finanzas públicas y focalizar los recursos en los sectores más vulnerables. Más de 70 países ya han aumentado sus combustibles.

Debemos ahorrar electricidad en el hogar, apagar luces y desconectar equipos electrónicos que no se utilicen; además, adquirir equipos con tecnología de bajo consumo energético, indica Rojas.

Asimismo, el también presidente de la base de taxis Kennedy, en el Alto Manhattan, y de la Asociación de Empresarios de Transporte de NY, expresa que hay que tomar medidas para ahorrar combustibles.

Entre ellas, mantener el vehículo a una velocidad constante y evitar frenazos o aceleraciones bruscas; verificar regularmente la presión de los neumáticos para mejorar la eficiencia; reducir la carga innecesaria en el vehículo; y considerar el cambio a vehículos eléctricos.

Es que el uso racional de combustibles reduce la dependencia de los derivados del petróleo, sostiene Rojas.