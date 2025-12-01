Este es el estado de salud de Ramón Alburquerque

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Una fuente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM-NY), pidiendo reserva de su entidad, informa que el ingeniero Ramón Alburquerque, de 76 años y con cáncer en el hígado, se encuentra estable y en evaluación desde hace varios días en The Herbert Irving Comprehensive Cancer Center (HICCC) del Hospital NY-Presbyterian/Columbia University, ubicado en Broadway con la calle 168 en el Alto Manhattan.

A su lado, 24/7, su esposa Hortensia y su hija Mónica, entre otros. Es atendido por uno de los médicos hepatólogos más prominentes del centro hospitalario, al igual que un prestigioso gastroenterólogo, ambos «leones» en afecciones hepáticas complejas como la cirrosis, hepatitis o cáncer de hígado.

Se informó que Alburquerque contesta llamadas que les hacen familiares, amigos, políticos, funcionarios gubernamentales, profesionales, periodistas, dirigentes y personalidades de NYC, pero muchas de ellas son contestadas por familiares presentes en la habitación privada que permanece. Los médicos han recomendado restringir las visitas.

Hasta este reportero han llegado de múltiples connacionales muestras de solidaridad, oraciones y buenos deseos por su pronta recuperación.