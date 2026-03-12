Qué es la SAVE Act y qué cambiaría en las elecciones de Estados Unidos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) plantea un giro profundo en el sistema electoral al exigir que todos los ciudadanos presenten documentación original para demostrar su ciudadanía al registrarse o actualizar su información de votante.

El proyecto de ley establece que pasaportes y certificados de nacimiento serían las únicas pruebas válidas, dejando fuera identificaciones como licencias de conducir, tarjetas militares o tribales.

Esto supondría un obstáculo para millones de estadounidenses: más de 146 millones carecen de pasaporte válido y hasta 69 millones de mujeres no podrían usar su certificado de nacimiento por haber cambiado de apellido tras el matrimonio.

La medida eliminaría el registro en línea, las solicitudes por correo y las campañas de inscripción, obligando a los ciudadanos a acudir en persona a las oficinas electorales.

Según datos oficiales, en 2022 solo el 5,9 % de los registros se hicieron de manera presencial, lo que anticipa largas filas y un colapso administrativo si la ley entra en vigor.

Los impactos serían especialmente severos para comunidades de bajos ingresos, rurales y trabajadoras,

que dependen del registro automático o de las campañas de inscripción.

Organizaciones de derechos civiles advierten que la Ley SAVE podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos y profundizar las desigualdades en la participación democrática.