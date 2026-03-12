Asalto a joyería Popi Oro: condena de 30 años no lo salvó de otro proceso; pedirán coerción contra "Álex Bronx"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicitará medida de coerción contra dos hombres vinculados al asalto a mano armada perpetrado contra una joyería ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

La solicitud será presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional contra Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) y Hensy Yoel Reynoso Abreu, señalados como parte de la estructura que planificó y ejecutó el hecho delictivo.

De acuerdo con las investigaciones, Gálvez Marte, condenado en otros dos procesos judiciales a 30 años de prisión por homicidio agravado, cumple condena en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, y ahora es señalado como autor intelectual del asalto, desde donde coordinó la operación criminal y financió la compra del vehículo utilizado en el robo.

En tanto, Reynoso Abreu habría participado en la venta de una prenda y en la compra del vehículo utilizado para cometer el asalto, en coordinación con otros imputados.

Hensy Yoel Reynoso Abreu quedó bajo arresto en la tarde del miércoles, 11 de marzo de 2026, mientras se retiraba del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional tras ser interrogado nuevamente.

La defensa de Reynoso Abreu, que depositó Habeas Corpus con el que buscaba la libertad de su cliente, desistió del recurso durante su conocimiento en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.

Las autoridades también han identificado a otros presuntos participantes en el hecho, quienes se encuentran prófugos, mientras el Ministerio Público continúa con las labores de búsqueda y localización para que respondan ante la justicia por los hechos que se les imputan.