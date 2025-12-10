SIP condena ataques de Donald Trump contra periodistas mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en los últimos meses.

Este tipo de descalificaciones desde una posición de poder contribuye a fomentar un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, ponen riesgo la integridad de las reporteras y debilita los principios democráticos que sustentan la libertad de expresión.

En las últimas semanas, el presidente Trump ha atacado verbalmente, se ha burlado, menospreciado y descalificado a mujeres periodistas que lo cuestionan sobre asuntos de interés público, según informes de prensa.

En circunstancias distintas, el mandatario estadounidense ha utilizado agravios varios para descalificar a mujeres periodistas tildándolas de “cerdita”, “estúpida”, "fea por dentro y por fuera", “odiosa” y “terrible reportera”, en referencia a reporteras de la cadena CBS, de la agencia Blomberg, del diario The New York Times, y la televisora ABC News, entre otros medios señalados por Trump como parte de las “fake news” (noticias falsas). Mientras tanto, no ha habido ninguna disculpa por parte del mandatario o su equipo de gobierno, según informes de prensa.

“Las periodistas tienen el derecho —y la responsabilidad— de formular preguntas, fiscalizar a los gobiernos y exigir rendición de cuentas sin ser objeto de ataques personales, comentarios denigrantes o intentos de desacreditación”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

“Cuando estas agresiones provienen de autoridades, el impacto es aún más grave: envían un mensaje de intolerancia hacia la prensa y legitiman conductas de acoso que pueden escalar hacia formas más graves de violencia”, dijo Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “la SIP rechaza categóricamente cualquier conducta que busque intimidar o menoscabar la labor de mujeres periodistas y recuerda que el liderazgo democrático exige respeto por la libertad de prensa, incluso —y especialmente— ante cuestionamientos críticos”.

Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), reafirmó la solidaridad de la organización “con todas las periodistas que han sido blanco de ataques públicos” y reiteró el compromiso de la SIP “con la defensa de un entorno seguro, libre de hostigamiento y de discriminación para el ejercicio del periodismo”.

Los directivos de la SIP recordaron que el mensaje de la organización por el Día Internacional de la Mujer en marzo pasado subrayó que “nos encontramos ante un escenario complejo y desafiante. En lugar de consolidar y profundizar los logros alcanzados, enfrentamos una ola de retroceso impulsada por el avance de sectores conservadores y la reorganización de grupos anti derechos”.

Un estudio de ONU Mujeres publicado este mes, “Punto de quiebre: la escalada inquietante de la violencia contra las mujeres en la esfera pública” que recoge el testimonio de más de 6,900 mujeres —entre periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas— de 119 países, reveló que en 2025 el porcentaje de mujeres periodistas que relacionan ataques físicos fuera de línea con violencia digital se elevó a 42%, más del doble respecto a 2020.

El informe concluyó que la violencia digital ya no es “virtual”: las amenazas en línea terminan en consecuencias reales; impide la participación de las mujeres en la esfera pública y en la prensa, y erosiona la libertad de expresión.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.