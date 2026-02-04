Trump afirma se llevó “muy bien” con Petro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer, martes, que durante su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se llevaron “muy bien” y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas.

“Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el presidente estadounidense.

“También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió.

Habla Petro

Petro reveló desde la embajada colombiana en Washington que salió con una “impresión positiva” de la reunión, en la que no hubo “humillaciones de ningún tipo". Además, invitó a Trump a visitar su país, específicamente Cartagena de Indias, que describió como “un lugar bello y hermoso para vivir".

Petro propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.