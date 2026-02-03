Gobierno Federal de EE.UU. se reactiva tras firma de Donald Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este martes la ley presupuestaria aprobada hoy por la Cámara de Representantes y permitió así la reactivación del Gobierno Federal, parcialmente cerrado desde el pasado sábado, aunque el Congreso encara ahora diez días de duras negociaciones para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración.