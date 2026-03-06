Trump: Cuba está muy desesperada

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Cuba está “desesperada” por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

“No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada”, refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi.

El republicano agregó que “solo es cuestión de tiempo” el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca. Previo a esta afirmación, el mandatario había asegurado en una entrevista con el medio digital Político que la caída del régimen cubano sería “la cereza del pastel” y explicó que Estados Unidos lleva más de 50 años detrás de este objetivo.