Trump dice quiere nuevo tratado sobre nucleares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró ayer que quiere “un tratado nuevo, mejorado y modernizado” que sustituya al New START, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que ha expirado esta madrugada.

“En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por Estados Unidos que, ante todo, está siendo violado flagrantemente), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

Tanto Trump como miembros de su Gobierno han optado por ignorar hasta el momento las ofertas de Rusia para negociar un nuevo tratado (New START se firmó en 2010 y no podía extenderse más). New START, rubricado por el expresidente demócrata Barack Obama, era el último tratado de control de armas atómicas que quedaba en vigor entre las dos mayores potencias nucleares del globo.

Reacción de Rusia.-

El Kremlin dijo que lamenta la expiración del último acuerdo sobre armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos, lo que deja sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo.