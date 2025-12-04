Trump: Plan Venezuela va más allá que una campaña

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer, miércoles, que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van “mucho más allá” de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre “la campaña de presión” sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.

Trump aprovechó para repetir que “pronto” podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

“Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra”, recalcó el republicano.

Durante su intervención, Trump aseguró que conocen “cada ruta, cada casa” dónde fabrican “esta porquería” en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

Deportaciones.-

Por otro lado, un vuelo desde EU aterrizó ayer en el principal aeropuerto de Venezuela con 266 venezolanos luego que el Gobierno de Maduro informara de la reanudación de los vuelos de repatriación.

Senadores contra Trump.-

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó ayer una nueva resolución para bloquear ataques de Trump contra Venezuela ante la insistencia del mandatario de que la ofensiva por tierra comenzará “muy pronto". Los cuatro senadores que lideran la iniciativa - los demócratas Chuck Schumer, Tim Kaine y Adam Schiff y el republicano Rand Paul - ya presentaron una resolución en esta línea pero fue bloqueada por la mayoría de los republicanos de la Cámara Alta.

Kaine y Schiff también lideraron una medida contra los ataques a supuestas lanchas del narcotráfico que desarrollado la Administración de Trump.