La verdadera razón de por qué EE.UU. no eligió a María Corina Machado para dirigir Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó este domingo las razones por las que María Corina Machado no fue elegida para encabezar el liderazgo político en Venezuela tras el operativo militar que culminó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rubio atribuyó la decisión a la “realidad inmediata” que enfrenta el país y a la ausencia física de gran parte de la oposición dentro del territorio venezolano.

“María Corina Machado es una persona excepcional y es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, y esto se aplica tanto a ella como a todo el movimiento. Pero estamos lidiando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que, lamentablemente y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela”, subrayó el diplomático durante una entrevista en el programa Meet the Press.

Añadió que existen asuntos urgentes que deben resolverse a corto plazo. “Tenemos cuestiones a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela y una transición a la democracia”, aseguró.

Rubio afirmó que ha trabajado por ese objetivo durante más de 15 años, tanto desde el Senado como en sus actuales funciones. “Estos son temas que siguen siendo importantes para mí, que todavía nos importan”, dijo.

Maduro pudo evitar el operativo, según Rubio

Durante la misma entrevista, el secretario de Estado reveló que Nicolás Maduro recibió “ofertas muy generosas” que le habrían permitido abandonar Venezuela antes del ataque militar.

“Con Nicolás Maduro no se podía hacer un trato ni un arreglo, aunque él, por cierto, recibió ofertas muy generosas. Podría haber salido de Venezuela hace apenas una semana y media. Tuvo oportunidades disponibles para evitar todo esto”, afirmó.

Rubio sostuvo que Maduro no era un interlocutor confiable para Washington. “Él no es alguien con quien podamos trabajar. Logró embaucar a la Administración Biden para celebrar todo tipo de acuerdos sin sentido. Se ha especializado en no cumplir acuerdos y aprender a salvarse ganando tiempo. Y no íbamos… el presidente Trump no iba a caer en esa trampa”, señaló.

Trump cuestionó liderazgo de Machado

Dos días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había manifestado que sería “difícil” para María Corina Machado liderar Venezuela, al considerar que no cuenta con el “apoyo ni el respeto” necesarios dentro del país, aunque no ofreció mayores detalles sobre esa valoración.

Sobre el operativo en Caracas

El ataque que culminó con la captura de Maduro y la primera dama fue bautizado como operación Resolución Absoluta, y constituyó la culminación de meses de planificación y ensayos, según informó el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.

“Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, afirmó Caine en una rueda de prensa junto a Trump y otros miembros del Gabinete.

El alto mando militar destacó la complejidad de la misión, que implicó el despliegue de más de 150 aeronaves, entre ellas cazas F-35, F-22 y F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas sin perder el factor sorpresa.