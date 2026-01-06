Trabajadores aún insatisfechos con salarios

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque reconocen que el último aumento del salario del sector privado favoreció a los trabajadores, las centrales sindicales están dispuestos a continuar la lucha hasta alcanzar un salario decente, que permita suplir las necesidades básicas a la clase obrera.

De acuerdo a los sindicalistas Rafael –Pepe- Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos, el salario actual del sector privado, donde el de las grandes empresas alcanza los RD$27,988.80, no suple las necesidades básicas, debido a los niveles de inflación en el país, que disminuye su poder adquisitivo.

“El movimiento sindical insistirá hasta lograr un salario decente para los trabajadores, que les permita suplir sus necesidades básicas, lo que no ocurre en la actualidad por los niveles de inflación que disminuyen su poder adquisitivo”, precisan en documento.

Saludaron que este año se fijaron nuevas tarifas salariales que incrementaron los salarios mínimos del sector privado, pero, insisten, en que este aún no es suficiente al compararse con el costo de la vida.

Las centrales sindicales reiteraron que son partidarios de que se aplique la indexación salarial, tal y como se establece en el Código Tributario en su artículo 327, porque esa medida, apuntan, contribuye a disminuir los costos de la canasta básica, sin que ello implique el desmonte de subsidios a los grupos más vulnerables.

Además, se refirieron a los trabajadores del sector público, donde señalaron que se le debe aumentar, ya que una mayoría de empleados públicos ganan RD$10,000 de salario mínimo desde el año 2017.

“Aumentarles el salario es una demanda que no puede esperar más tiempo, porque solo con salarios decentes se combate la pobreza “, manifestaron.