Vicepresidente PLD pide a procuradora general RD investigar afiliaciones en consulados EUA

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, expresó que las autoridades gubernamentales utilizaron de manera inconsulta los datos de dominicanos residentes en el exterior para afiliarlos sin su conocimiento en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en Estados Unidos.

“Estamos demandando de la Honorable Magistrada Procurador General de la República, Jenny Berenice, que solicite la intervención del Departamento de Estado para que se pueda esclarecer todo lo que ocurrió en USA con el fraude SeNaSa” aseguró Lorenzo al tiempo de calificar lo ocurrido como un fraude internacional.

El alto dirigente peledeísta subrayó que permanece en contacto con los dominicanos en el exterior, principalmente con nuestra diaspora en EE. UU., “porque impulsamos una iniciativa que busca modificar las leyes consulares y, permanentemente, queremos escuchar qué está pasando con los connacionales que viven en ultramar”.

El también ex-senador del PLD, al insistir en que el caso SeNaSa tiene ribete internacional, asegura que durante su reciente estadía en la Gran Manzana, pudo escuchar a muchos dominicanos quejarse de que sus datos personales fueron utilizados tanto en las sedes de nuestros consulados como en las oficinas satélites, que sostienen las han convertido en un verdadero desorden.

Al ser entrevistado en su bufete de abogados se le inquirió identificar a esos consulados dominicanos en USA que se prestaron al uso no autorizado de los datos personales de quisqueyanos que requieren los servicios consulares, dijo que “pidiéramos decir son los aperturados en siete jurisdicciones del territorio estadounidense.

Lorenzo hizo hincapié en que “en esos consulados, deliberadamente se quería afiliar a personas que no lo estaban y por eso reitero el pedimiento a la Procuradora General de la República para que solicite la colaboración del Departamento de Estado y de las autoridades norteamericanas para que se pueda esclarecer el caso”.

El ex-legislador del PLD de manera reiterada planteó que deben hacerse las indagatorias de lugar principalmente en el consulado dominicano de NY (actual cónsul Jesús Vásquez -Chu-), el de Nueva Jersey (actual cónsul, José Santana -Bertico-) el de Massachusetts, Puerto Rico y en las demás sedes en territorio de EUA.

Finalmente Lorenzo declaró que se hace necesario que los dominicanos sepan qué ocurrió con las informaciones que tienen los consulados en el fraude internacional de SENASA y aprovechó la oportunidad para que también se investigue el desorden con la proliferación de oficinas satélites sin la autorización del gobierno norteamericano.