Día Mundial de la Extracción de Leche Materna: por qué es importante y cómo obtener la máxima cantidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 27 de enero se conmemora el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna, una fecha dedicada a reconocer a las madres que dedican tiempo y esfuerzo a extraer leche para alimentar a sus bebés.

La leche materna es el alimento más completo durante los primeros meses de vida, aporta nutrientes esenciales y fortalece el vínculo entre la madre y el hijo.

La extracción, además, permite mantener la lactancia en distintas circunstancias y garantizar que el bebé continúe recibiendo este alimento aun cuando la madre no pueda amamantar de forma directa.

Por ello, a continuación te explicamos por qué es importante la extracción de leche materna y cómo optimizar el proceso.

¿Por qué extraerse la leche materna?

De acuerdo con Alba Lactancia Materna, los motivos para realizar la extracción son diversos, entre ellos:

Provocar el reflejo de eyección y facilitar que el bebé se agarre correctamente al pecho.

Favorecer la lactancia cuando el bebé es prematuro o está enfermo.

Aliviar la ingurgitación mamaria.

Extraer leche cuando no es posible amamantar en una toma específica.

Mantener la producción de leche cuando no se puede dar el pecho.

Conservar la leche para ofrecérsela al bebé en otro momento.

Donar leche materna, incluso a bancos de leche.

Extraer y desechar la leche de forma temporal mientras se toma un medicamento.

Ayudar a drenar el pecho en casos de obstrucción o mastitis.

Iniciar o restablecer la producción de leche en procesos de relactación o lactancia inducida.

Consejos para optimizar la extracción

El portal especializado también ofrece algunas recomendaciones prácticas para lograr una extracción más eficaz:

Realizar un masaje previo en el pecho antes de iniciar la extracción.

Si se utiliza un sacaleches individual, hacer dos ciclos en cada pecho: primero extraer hasta que deje de salir leche, cambiar al otro pecho y repetir el proceso, regresando al primero y finalizando en el segundo.

Durante la extracción, comprimir suavemente la parte superior o lateral del pecho sin que la copa pierda el vacío.

Finalizar la extracción de manera manual en ambos pechos.

Asimismo, indican que si la extracción se realiza fuera del hogar -por ejemplo, en el lugar de trabajo- puede ser útil contar con una nevera portátil para conservar la leche. Existen modelos diseñados específicamente para lactancia, aunque una nevera térmica común también puede cumplir esta función de forma efectiva y más económica.