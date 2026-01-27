¿Se normalizaron los vuelos entre EE. UU. y República Dominicana?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde hace al menos tres días ha provocado la cancelación masiva de miles de vuelos, impactando la conectividad aérea en distintos países.

En el caso de República Dominicana, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este martes al periódico HOY que las operaciones aéreas con la Costa Este de Estados Unidos ya fueron reanudadas, luego de registrarse más de 50 cancelaciones durante el pasado fin de semana.

La entidad explicó que “la reanudación es total, ya todos los aeropuertos han logrado restablecer sus actividades” y aseguró que “los pronósticos del clima son favorables y esperamos que ya en lo adelante no se generen más cancelaciones por esa causa”.

Aerodom había informado el lunes que entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero se cancelaron más de 50 vuelos con origen o destino en Estados Unidos, aunque precisó que la situación comenzaba a normalizarse.

Tabla actualizada de cancelaciones suministrada por Aerodom al periódico HOY

Los vuelos afectados tenían como destino ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y Miami, entre otras.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la tormenta invernal ha dejado acumulaciones de hasta 23 centímetros de nieve y hielo en Washington D. C., ha impactado a más de 40 estados y ha provocado la muerte de al menos 30 personas.

Además, desde el pasado sábado se han cancelado al menos 19,000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos, debido a las severas condiciones climáticas que afectan cerca de dos tercios del territorio estadounidense.