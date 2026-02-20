Villarivenses en NYC lamentan fallecimiento compueblana María A. Mercedes (Tata)

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos procedentes del pueblo de Villa Riva, provincia Duarte, residentes en esta ciudad, lamentan el fallecimiento natural de su compueblana María A. Mercedes (Tata), hija de Neney Mercedes y Nena Rodríguez, ambos fallecidos.

Su lamentable fallecimiento sucedió en Atlantic City, New Jersey, donde residía. Deja en la orfandad a sus hijos Indira, Raúl y varios nietos. También les sobreviven sus hermanos Héctor, Santiago, Hugo y Urdania, residentes en NYC. Sus otros hermanos fallecidos son Joselyn, Modesto e Igo.

Su cuerpo fue expuesto en “Wimberg Funeral Home”, ubicada en el 211 East Great Creek Road, Galloway, NJ. Luego su cuerpo fue cremado, petición que hiciera en vida.

Sus familiares ofrecerán una Hora Santa este domingo por el eterno descanso de su alma. Será en el 644 West de la calle 185, apartamento 5-F, entre Broadway y la avenida Wadsworth, en el Alto Manhattan, a partir de las 5:00 PM.

Tata fue prima tratable con el autor de esta crónica desde su natal Villa Riva.

Entre los que dan las condolencias figuran, Pedro Rómulo Mercedes, Hipólito Molina del Orbe, Elvyra González, Mildred Simé, Juan José y Jorge Duarte, Sunilda Escolástico, Nabelito Martínez, Danilo Rojas, Juan Amable Canaán, Milagros Crucey, Nancy José, Rosmery Rodríguez, Carmen José, Mami Goya, Mónica y Negra Araujo, las hermanas Rina, Maribel, Iris e Inmaculada Mercedes, entre otros.