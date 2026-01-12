EU: Chevron, Shell y Repsol elevarán inversión Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, aseguró ayer que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI “elevarán de inmediato” su inversión en Venezuela tras su reunión con el presidente, Donald Trump. “Tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo- 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana”, dijo a Fox News.

Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de “al menos 100,000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno”, para revitalizar la infraestructura de Venezuela. Aunque el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo a Trump que la empresa está preparada para “invertir con fuerza en Venezuela”, en el encuentro destacó la intervención del director de Exxon, Darren Woods, quien opinó que el país “hoy es ininvertible".