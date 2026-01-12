Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estos son los números ganadores de las loterías de este 11 de enero 2026: ¡Revisa si ganaste!

¿Te imaginas cambiar tu vida con un solo número? Revisa ya los resultados de hoy y busca la esperanza en tus sueños.

Números ganadores de las loterías en República Dominicana

Nacional

Juega + Pega +

26 13 09 19 22

Gana Más

02 99 76

Lotería Nacional

38 06 04

Leidsa

Pega 3 Más

37 31 16

Loto Pool

09 15 17 19 23

Super Kino TV

01 08 14 17 19 21 24 26 28 30 31 36 37 40 47 51 58 63 70 79

Quiniela Leidsa

71 38 07

Loto - Loto Más

02 03 14 17 24 35 12 05

Real

Quiniela Real

79 57 50

Loto Pool

73 98 01 39

Loto Real

01 17 18 30 33 38

6.12 MM - 15.3 MM

Loteka

Quiniela Loteka

51 79 22

Mega Chances

92 89 84 53 72

Americanas

New York 3:30

92 29 90

New York 11:30

91 29 26

Florida Día

22 57 82

Florida Noche

89 30 17

Mega Millions

12 30 36 42 47 16

PowerBall

05 19 21 28 64 14 3X

Primera

La Primera Día

19 05 83

Primera Noche

67 07 41

Loto 5

38 34 33 04 16 07

$30 M

La Suerte

La Suerte MD

61 68 39

La Suerte 6PM

46 43 75

LoteDom

62 86 95

El Quemaito Mayor

43

King Lottery

King Lottery 12:30

56 85 26

King Lottery 7:30

44 91 45

Anguila

Anguila 10:00 AM

75 97 47

Anguila 1:00 PM

68 04 57

Anguila 6:00 PM

62 83 79

Anguila 9:00 PM

50 39 40

