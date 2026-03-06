EU insta países Latinoamérica ser agresivo con los cárteles

Publicado por AP Creado: Actualizado:

MIAMI.- AP

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó ayer, jueves, a los países latinoamericanos a adoptar un enfoque más agresivo contra los cárteles de la droga, y advirtió que el gobierno de Trump se vería obligado a actuar por su cuenta si los gobiernos no combaten de manera eficaz a las organizaciones criminales que amenazan directamente a Estados Unidos y la seguridad fronteriza.

“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario si es necesario”, afirmó Hegseth en un discurso en el Comando Sur de Estados Unidos en Miami, junto a funcionarios de defensa de gobiernos aliados de toda la región.

Hegseth habló en lo que el Pentágono presentó como la primera “Conferencia de las Américas contra los Cárteles”, con representantes de Argentina, Honduras y República Dominicana entre más de una docena de gobiernos conservadores estrechamente alineados con el presidente Donald Trump. La mayoría de los líderes militares llegó a Florida con sus presidentes, quienes tienen previsto asistir el sábado a una cumbre con Trump en su club de golf.

El secretario de Guerra sostuvo que Estados Unidos y América Latina compartían una herencia cristiana y que esta estaba en juego como resultado de décadas de inacción y de un enfoque puramente policial para combatir el crimen organizado y las redes terroristas en el hemisferio occidental.

“Lo de siempre no va a seguir”, manifestó, al prometer apoyo de Estados Unidos para combatir a los cárteles, restablecer la disuasión y “hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”. Sus comentarios fueron respaldados por Stephen Miller, el subjefe de despacho de la Casa Blanca. “Los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS (grupo Estado Islámico) y el Al Qaeda de este hemisferio y deben ser tratados con la misma implacabilidad”, declaró Miller, y añadió que debe emplearse el “poder duro” y la fuerza letal.