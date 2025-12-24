EU quitará sistema lotería visas H-1B

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que reemplazará su sistema de lotería para la asignación de visas de trabajo H-1B con un nuevo enfoque que dé prioridad a trabajadores extranjeros calificados y mejor pagados.

El cambio se produce después de una serie de acciones por parte del gobierno del presidente Donald Trump con el objetivo de reformar un programa de visas que, según los críticos, se ha convertido en un canal para aquellos empleados extranjeros dispuestos a trabajar por un salario más bajos, a pesar de que sus partidarios afirman que impulsa la innovación.

"El proceso existente de selección aleatoria de registros H-1B fue objeto de explotación y abuso por parte de empleadores en EEUU que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a los trabajadores estadounidenses", subrayó el portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragesser.

El presidente Donald Trump firmó una proclamación este año que establece una cuota anual de 100,000 dólares por una visa H-1B para trabajadores altamente calificados, una medida que está siendo impugnada en los tribunales.