¿Es el consumo de alcohol el mayor reto social de Groenlandia?

Groenlandia suele ser imaginada como un territorio de hielo, auroras boreales y comunidades remotas. Sin embargo, detrás de esa postal ártica se esconde una realidad compleja: altas tasas de consumo de alcohol, adicciones y problemas de salud mental que afectan a su pequeña población de apenas 56.000 habitantes.

El aislamiento geográfico, la falta de oportunidades laborales y la escasez de servicios sociales han creado un terreno fértil para que el alcohol se convierta en un escape cotidiano. Según testimonios recogidos por medios locales, las adicciones y el abuso de bebidas alcohólicas están estrechamente ligados a la violencia intrafamiliar y a los elevados índices de suicidio.

Esta imagen tomada el 22 de junio de 2019 muestra lagos de hielo derretido en el borde de una plataforma de hielo en Nunatarssuk, Groenlandia. (AP Foto/Keith Virgo)

El desafío del alcohol en Groenlandia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el consumo de alcohol en Groenlandia es un reto histórico de salud pública. En 2024, el Gobierno (Naalakkersuisut), en colaboración con el Centro de Salud Pública de Groenlandia y la OMS Europa, inició un proyecto para crear una política nacional de alcohol. El objetivo es coordinar leyes, regulaciones y servicios que reduzcan el impacto del consumo excesivo.

Este esfuerzo busca atender un problema que no solo afecta la salud física, sino también la cohesión social y la estabilidad de las comunidades. La falta de apoyo institucional y la fragilidad de los sistemas locales hacen que cualquier crisis se amplifique rápidamente.

Tomar alcohol sólo con las comidas

Impacto humano y cultural

El alcohol ha dejado huellas profundas en la vida cotidiana de Groenlandia. En pueblos pequeños, donde todos se conocen, los problemas de adicción se convierten en un tema colectivo. La violencia doméstica, los accidentes y los suicidios son fenómenos que los habitantes asocian directamente con el abuso de bebidas alcohólicas.

Además, la cultura inuit, que tradicionalmente se basaba en la resiliencia frente al entorno hostil, se ve tensionada por la introducción de hábitos modernos que han desestabilizado el tejido social.

Políticas y esperanza

La estrategia nacional busca reducir el consumo, ofrecer alternativas de ocio y fortalecer la atención psicológica y médica. También se promueve la educación comunitaria y la prevención desde edades tempranas. Aunque el camino es largo, la creación de una política integral representa un paso hacia la recuperación de un equilibrio social y sanitario.

Groenlandia, más allá de ser una isla de hielo, es hoy un territorio que lucha por reconciliar su identidad cultural con los desafíos modernos, enfrentando uno de los problemas más graves de su historia: el alcohol.