Expríncipe Andrés investigado, libre

Londres. EFE.

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica casi 11 horas después de su arresto por sospecha de mala conducta en cargo público en relación con el caso Epstein.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó hoy en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre “de unos sesenta años”, el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrés.

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.

En la imagen, tomada casi después de 11 horas de su detención, se puede observar a Andrés reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas. Las autoridades del Valle del Támesis, lugar donde residía Andrés, indicaron que la investigación en varias propiedades todavía siguen en curso.