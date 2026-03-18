Antoliano Peralta disertará sobre el futuro del sistema de justicia en RD este viernes

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La Fundación Dominicana Debate Global PI, en coordinación con la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y el Ministerio de Justicia de la República Dominicana, realizará este viernes 20 de marzo la conferencia titulada “El Ministerio de Justicia en el marco de la administración pública dominicana”, un espacio de reflexión académica y análisis institucional sobre el presente y futuro del sistema de justicia en el país.

La actividad contará con la participación como expositor del ministro de Justicia dominicano, Dr. Antoliano Peralta, quien abordará el papel estratégico de esta institución en la consolidación del Estado de derecho, la modernización del aparato público y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

El presidente de la fundación, Trajano Santana, explicó que “este encuentro busca generar un diálogo de alto nivel sobre la evolución del sistema de justicia dominicano, su articulación con la administración pública y los desafíos que enfrenta en un contexto de transformación institucional y demanda ciudadana por mayor transparencia y eficiencia”.

La conferencia se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 5:00 de la tarde, en el auditorio Padre Ramón Alfonso Beato de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), ubicado en la avenida Simón Bolívar, en el Distrito Nacional.

El evento será de entrada libre en modalidad presencial y también será transmitido en vivo a través de plataformas digitales de la fundación, permitiendo el acceso a una audiencia más amplia interesada en los temas de gobernanza, derecho y políticas públicas.

En ese sentido, las entidades organizadoras reafirmaron su compromiso con la promoción del debate público informado, el fortalecimiento del pensamiento crítico y la generación de espacios que contribuyan al desarrollo institucional de la República Dominicana.