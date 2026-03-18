La noche mas esperada
Lo que debes saber antes de los Premios Soberano
Elvis Crespo: invitado internacional, destacó su conexión con la música dominicana en rueda de prensa
Los Premios Soberano 2026 se celebran este miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con una gala que promete grandes espectáculos, figuras internacionales y la expectativa de nuevos ganadores. La conducción estará a cargo de Georgina Duluc e Irving Alberti, bajo la producción de César Suárez Jr.
Fecha y lugar
• Miércoles 18 de marzo de 2026
• Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Carlos Piantini
• Hora: 7:00 p.m.
Conducción y producción
• Presentadores: Georgina Duluc e Irving Alberti.
• Producción: César Suárez Jr.
Shows más esperados
• Milly Quezada: segmento especial con sus grandes éxitos, apelando a la nostalgia y al orgullo del merengue.
• Elvis Crespo: invitado internacional, destacó su conexión con la música dominicana en rueda de prensa.
• Fonseca y Jerry Rivera: artistas internacionales que se suman a la cartelera.
• Nuevas figuras de la música urbana y del pop dominicano también tendrán espacio en el escenario.
Nominaciones y reconocimientos
• La lista oficial de nominados fue revelada por Acroarte el 4 de febrero, tras evaluar el trabajo artístico de 2025.
• Se entregaron medallas de nominación y acreditaciones a los postulados en el Teatro Nacional.
• El público puede participar votando en la categoría “Soberano del Público”, abierta en la página oficial del evento.
Lo que debes saber
• La gala celebra la 41ª edición de los Premios Soberano, el máximo reconocimiento al arte y la cultura dominicana.
• Se espera una mezcla de leyendas, artistas internacionales y talentos emergentes, con presentaciones que podrían convertirse en momentos memorables.
• La atención está puesta en si nuevas figuras lograrán su primer galardón y en cómo se desarrollará la conducción tras los rumores previos.