Lo que debes saber antes de los Premios Soberano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Premios Soberano 2026 se celebran este miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con una gala que promete grandes espectáculos, figuras internacionales y la expectativa de nuevos ganadores. La conducción estará a cargo de Georgina Duluc e Irving Alberti, bajo la producción de César Suárez Jr.

Fecha y lugar

• Miércoles 18 de marzo de 2026

• Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Carlos Piantini

• Hora: 7:00 p.m.

Conducción y producción

• Presentadores: Georgina Duluc e Irving Alberti.

• Producción: César Suárez Jr.

Shows más esperados

• Milly Quezada: segmento especial con sus grandes éxitos, apelando a la nostalgia y al orgullo del merengue.

• Elvis Crespo: invitado internacional, destacó su conexión con la música dominicana en rueda de prensa.

• Fonseca y Jerry Rivera: artistas internacionales que se suman a la cartelera.

• Nuevas figuras de la música urbana y del pop dominicano también tendrán espacio en el escenario.

Nominaciones y reconocimientos

• La lista oficial de nominados fue revelada por Acroarte el 4 de febrero, tras evaluar el trabajo artístico de 2025.

• Se entregaron medallas de nominación y acreditaciones a los postulados en el Teatro Nacional.

• El público puede participar votando en la categoría “Soberano del Público”, abierta en la página oficial del evento.

Lo que debes saber

• La gala celebra la 41ª edición de los Premios Soberano, el máximo reconocimiento al arte y la cultura dominicana.

• Se espera una mezcla de leyendas, artistas internacionales y talentos emergentes, con presentaciones que podrían convertirse en momentos memorables.

• La atención está puesta en si nuevas figuras lograrán su primer galardón y en cómo se desarrollará la conducción tras los rumores previos.