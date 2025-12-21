Irrumpen en una vivienda, amarran a una pareja y roban 8 millones en criptomonedas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

París.- Una pareja fue secuestrada en su propio domicilio cerca de La Rochelle (oeste de Francia) por parte de tres asaltantes encapuchados, que les amedrentaron para robarles 8 millones de euros en criptomonedas, informó este viernes la prensa francesa.

Se trata de un nuevo episodio de delincuencia financiera este año contra el negocio de las criptomonedas en Francia.

Este 2025 ha estado marcado por varios secuestros o tentativas de secuestros, como la cometida en mayo contra una pareja que llevaba a su hijo a la escuela y que conmocionó a Francia por haberse producido en plena luz del día en París.

Ciertas organizaciones criminales operan en Francia atraídas por el 'boom' de las monedas virtuales y por la facilidad que brinda para blanquear capitales.

Según 'Le Parisien', los tres asaltantes entraron en la madrugada del 17 al 18 de diciembre en el domicilio de la pareja, a la que inmovilizaron atándola.

El hombre, quien se dedica al negocio de las criptomonedas, fue golpeado durante dos horas hasta que aceptó transferir 8 millones de euros en monedas virtuales a los miembros del grupo criminal. El empresario fue hospitalizado, aunque su vida no corre peligro.

A mediados de mayo de este año, el Gobierno francés anunció un plan para frenar la racha de secuestros (intentos y consumados) en el sector de las criptomonedas.

Entre las medidas, destacaban un acceso prioritario para los afectados cuando llamen al número de urgencias policiales; una mayor coordinación entre las diferentes unidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y la disposición para las familias de una serie de puntos de contacto en la policía.