Italia recuerda a las víctimas del Holocausto: Meloni enfatiza la lucha contra el antisemitismo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó la complicidad del fascismo durante el Holocausto y advirtió de que el "antisemitismo aún no ha sido derrotado definitivamente", en una declaración con motivo de la conmemoración este martes del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

"El 27 de enero, hace ochenta y un años, con la caída de las puertas de Auschwitz, el mundo vio con sus propios ojos el abismo de la Shoah. Desde ese momento, todo cambió. La mayor máquina de matar jamás concebida en la historia de la humanidad exhibió su ferocidad, su sistematicidad, su diseño diabólico", dijo la mandataria en un comunicado.

"En este día, condenamos una vez más la complicidad del régimen fascista en las persecuciones, redadas y deportaciones. Una página oscura de la historia italiana, sellada por la ignominia de las leyes raciales de 1938", explicó la líder ultraderechista que en el pasado ha sido acusada de no renegar del fascismo.

Meloni lamentó que "después de muchos años, el antisemitismo aún no ha sido derrotado definitivamente. Es una enfermedad que ha vuelto a propagarse, en formas nuevas y virulentas".

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y combatir todos los aspectos de esta plaga, que envenena nuestras sociedades y pretende socavar los principios de libertad y respeto, fundamento de la cohesión social", concluyó.

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una jornada destinada a rendir tributo a quienes sufrieron la barbarie nazi y a promover la educación contra el odio y la intolerancia. La fecha fue establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 60/7, adoptada el 1 de noviembre de 2005.

En este día, Italia celebra diferentes actos en todo el país para recordar a las víctimas del Holocausto.

Durante la ocupación nazi y el régimen fascista en Italia se aplicaron leyes raciales que eliminaron derechos a los judíos. Además el ejercito alemán realizó redadas en toda Italia y unos 7.500 judíos italianos fueron asesinados o fallecieron posteriormente en los campos de concentración.