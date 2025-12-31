Miles varados por falla en Eurotúnel

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Problemas de suministro eléctrico y un tren atascado interrumpieron los servicios ferroviarios en el túnel submarino del canal de la Mancha que conecta al Reino Unido con Europa continental ayer, dejando a los pasajeros varados durante el ajetreado período de fin de año.

En la estación Gare du Nord de París, Jamie e Issy Gill se apresuraron a encontrar un vuelo de regreso al Reino Unido después de que su tren Eurostar a Londres fue cancelado, desesperados por reunirse con su bebé después de disfrutar de una escapada juntos en la capital francesa.

“Vinimos por mi festejo de 30 años”, dijo Issy Gill, secándose las lágrimas.

Jamie Gill dijo que ahora tendrían que tomar una ruta indirecta de regreso, con vuelo vía Birmingham.

Eurostar —que opera trenes de pasajeros entre Londres y París y otros destinos europeos— culpó a “problemas de suministro eléctrico en el túnel” y a un fallo a bordo de un tren operado por Le Shuttle, que transporta vehículos y sus pasajeros por ferrocarril a través del túnel entre los puertos de Calais, Francia, y Folkestone, Inglaterra.