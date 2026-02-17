Mueren 5 en fuego España

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Barcelona.- EFE

Cinco personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas de carácter leve en un incendio registrado este lunes en un bloque de pisos en la localidad barcelonesa de Manlleu, en el noreste de España,, han informado los Bomberos de la Generalitat. El fuego se ha originado por motivos que aún se desconocen en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny y las personas que estaban dentro no han podido salir.

Sobre las 21-10 horas (20-10 GMT), varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Hasta allí se han desplazado trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado.