Corre, corre en cabaña cuando se incendiaba L&R, en Villa Mella

El incendio ocurrido en la empresa L&R, en Villa Mella, se convirtió en un episodio de alarma comunitaria que movilizó a bomberos, Defensa Civil y vecinos. El siniestro, registrado en horas de la tarde, obligó a evacuar rápidamente a empleados y personas que se encontraban en las instalaciones, generando escenas de humo, carreras y desesperación.

Testimonios desde el lugar

Ariel, voluntario de la Defensa Civil y ex miembro de la Policía, relató que el fuego se propagó con rapidez y amenazaba con extenderse hacia otras edificaciones y vehículos estacionados. “Si no llega la acción rápida de los bomberos, se prende casi todo”, afirmó, destacando que trabajó más de 24 horas continuas en labores de asistencia.

El voluntario explicó que los bomberos tuvieron que ingresar por túneles y abrir huecos en las paredes para controlar las llamas. “Gracias a la rápida intervención no se propagó hacia los negocios cercanos”, añadió.

Otro testimonio recogido en el área de las cabañas cercanas describe el momento de pánico vivido por quienes estaban hospedados: “Las personas que estaban en las habitaciones tuvieron que salir. El humo… fue un corre, corre, . todo el mundo corriendo anoche”, narró.

La acción de los equipos de emergencia

El incendio, que comenzó alrededor de las 4:00 p.m., fue combatido por brigadas de bomberos y miembros de la Defensa Civil que trabajaron de manera coordinada. Ariel recordó que incluso vehículos se vieron afectados: “También un carro se prendió ahí, pero logramos contenerlo”.

La comunidad reconoció la labor de los equipos de emergencia, quienes evitaron que el fuego alcanzara proporciones mayores.

El siniestro no solo afectó a la empresa, sino que generó temor entre los residentes y visitantes de la zona. La evacuación de las cabañas cercanas y el humo que se extendió por varias calles dejaron en evidencia la vulnerabilidad de los espacios urbanos ante emergencias de este tipo.