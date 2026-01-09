¿Qué piensan los británicos de la prohibición parcial de publicidad de comida basura en la TV?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

En Reino Unido, se ha puesto en marcha una prohibición de la publicidad de comida basura en televisión antes de las 9 de la noche y una prohibición total en internet, en un intento del Gobierno por abordar la crisis de obesidad infantil. ¿Qué piensa la gente de esta medida?

Nadie discute en Londres la prohibición de anunciar productos con azúcares, sal y grasas saturadas antes de las 9 de la noche.

“Puede disuadir”

James, un joven de 29 años, cree que era necesaria esta medida: “Creo que puede disuadir a los consumidores e influir en los más jóvenes”, estima. James plantea como solución dar comidas gratis en las escuelas, “así te aseguras que coman sano y no dependan de lo que les den sus padres en casa”.

Uno de los motivos de esta decisión es reducir la obesidad infantil. Para Gary, que tiene un niño de cinco años, es más un problema de educación. “Creo que es más importante enseñar a los niños cuando son pequeños a tener una dieta equilibrada”, comenta.

“Contribuir con impuestos”

Nuria Rodríguez, nutricionista clínica que trabaja en “Nuria Nutrition”, se congratula por la decisión, pero dice que el problema es más profundo. “El problema no solamente es de los niños, también es un problema de los adultos y, de hecho, en el Reino Unido, cerca del 40% de los adultos vive con una o más enfermedades crónicas, muchas de ellas relacionadas con la alimentación”, dice Nuria.

Lo compara con, cuando hace años, prohibieron la publicidad de tabaco y alcohol. “En mi opinión el azúcar debería ser tratado de la misma forma que el tabaco o el alcohol, y tanto el productor como el vendedor como el consumidor deberían contribuir con impuestos y así ayudar con la presión financiera del NHS (Servicio Nacional de Salud”, considera.

Y lanza una pregunta: “¿Qué pensarán las generaciones futuras sobre cómo promocionamos hoy este tipo de productos?”.