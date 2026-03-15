Minerva Mirabal a 100 años: la patria valiente sigue hablando en voz de mujer

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El 12 de marzo de 2026 no fue una fecha cualquiera. Se cumplieron cien años del nacimiento de María Argentina Minerva Mirabal Reyes, nacida en Ojo de Agua, Salcedo, mujer dominicana, abogada, activista y conciencia viva de una nación que todavía aprende a nombrar la dignidad con todas sus letras. El propio Estado dominicano conmemoró este centenario con actos oficiales en Hermanas Mirabal y anunció un programa de homenajes durante todo el año, reconociendo que su legado desborda el calendario y pertenece ya a la historia moral del país.

Hablar de Minerva no es hablar solo del pasado. Es hablar de una mujer que entendió, antes que muchos, que el silencio frente al abuso termina convirtiéndose en complicidad. Nacida el 12 de marzo de 1926, en una República Dominicana marcada por la opresión, Minerva creció con inteligencia, formación y una fuerza interior que luego pondría al servicio de la libertad. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de Doctora en Derecho durante la dictadura, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1957. Esa formación no la apartó del dolor de su tiempo: al contrario, la hizo aún más consciente de la injusticia que vivía el país.

Minerva no eligió el camino cómodo. Eligió el camino correcto. Y casi nunca coinciden. Enfrentó a la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo con una mezcla extraordinaria de lucidez, coraje y compromiso. Junto a sus hermanas Patria y María Teresa, y en articulación con la resistencia clandestina vinculada al Movimiento Revolucionario 14 de Junio, ayudó a sembrar una conciencia democrática en tiempos donde disentir podía costar la libertad, la tortura o la vida. En los actos del centenario, la Presidencia dominicana recordó precisamente que su lucha “marcó el inicio del camino hacia la verdadera democracia” del país.

Pero hay figuras que no caben en una definición oficial ni en una efeméride escolar. Minerva fue más que una heroína. Fue una mujer completa: pensadora, artista, madre, compañera, ciudadana. Su legado no está solo en la resistencia política, sino en la manera en que convirtió su vida en testimonio. Por eso su nombre no se quedó encerrado en la historia dominicana. Traspasó fronteras. Tras el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, su memoria se transformó en emblema mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En 1999, las Naciones Unidas proclamaron esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, justamente a partir de ese símbolo que nació en nuestra tierra.

Hay algo profundamente poderoso en que una mujer asesinada por una dictadura siga educando generaciones enteras cien años después de su nacimiento. Minerva nos recuerda que la democracia no se sostiene solo con instituciones; también se sostiene con carácter. Nos recuerda que la libertad no es un discurso bonito para los actos solemnes, sino una decisión diaria que exige memoria, firmeza y ciudadanía. Nos recuerda, además, que el país no puede honrarla de verdad si todavía normaliza la violencia, el miedo, la desigualdad o el atropello disfrazado de costumbre.

Por eso este centenario debería movernos más allá del homenaje. Debería empujarnos a preguntarnos qué estamos haciendo hoy con la herencia de Minerva. Qué significa defender la dignidad humana en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades y en nuestras familias. Qué significa educar para que las nuevas generaciones no admiren a Minerva solo como estatua o retrato, sino como referencia ética. La Casa Museo Hermanas Mirabal existe precisamente para custodiar esa memoria y preservar no solo los objetos, sino los ideales que defendieron Patria, Minerva y María Teresa frente a la represión.

A cien años de su nacimiento, Minerva Mirabal sigue siendo una pregunta viva para la República Dominicana: ¿somos capaces de honrar su nombre con una sociedad más justa, más valiente y más humana? Porque recordar a Minerva no debería ser un ejercicio de nostalgia. Debería ser un acto de responsabilidad.

Y quizá ahí radique su mayor victoria: no pudieron apagar su voz. La multiplicaron.

Minerva Mirabal no pertenece únicamente a los libros de historia. Pertenece a la conciencia dominicana. Pertenece a la voz de toda mujer que se niega a ser silenciada. Pertenece a cada ciudadano que entiende que la dignidad no se negocia. A 100 años de su nacimiento, Minerva no es solo memoria: es dirección, es ejemplo, es país pendiente.