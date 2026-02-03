El príncipe Lorenzo de Bélgica niega haber coincidido con Epstein para acallar rumores

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El príncipe Lorenzo, hermano menor del rey Felipe de los belgas, negó este lunes cualquier relación cercana con el financiero Jeffrey Epstein con el objetivo de poner fin a las especulaciones en torno a su persona.

"Deseo poner un punto final definitivo a los rumores que rodean el caso Epstein", dice el príncipe en un comunicado transmitido a la agencia Belga, después de que el diario Het Laatste Nieuws publicara este fin de semana que su nombre aparecía en la agenda del difunto multimillonario.

El hermano del rey de los belgas explica en la nota difundida que cuando hacía prácticas en la ONU y en un gran banco del distrito financiero de Nueva York hace décadas, Epstein intentó acercarse a él y a su familia.

"Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones. Me hacía preguntas a las que nunca di respuesta. Quería conocer a mis padres para presentarlos a sus amigos multimillonarios: le respondí que mis padres no estaban en venta ni para ser exhibidos", asegura el príncipe, de 62 años.

Epstein, que se ahorcó en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando afrontaba cargos por tráfico sexual de menores, entre otros delitos, había pretendido que el aristócrata belga le pusiera en contacto con universidades europeas para dar clase allí, y "en particular en universidades que acogen a estudiantes mujeres", escribe el príncipe entre paréntesis.

"Le dije que no estaba especializado en economía y que no pensaba presentarlo. Más tarde, me propuso participar en un proyecto en el sector del medio ambiente. Ese proyecto estaba claramente vinculado a un fraude. Rechacé su propuesta", afirma.

El hermano del rey añade que también rechazó en 2012 una invitación "a una cena en París en presencia, según él, de un jefe de Estado y de hombres ricos e influyentes".

"Rechacé su invitación una vez más, explicándole que no me interesaba la ostentación de la riqueza y que no necesitaba de él para tratar con jefes de Estado. Estaba frustrado y me dijo que nadie rechazaba sus invitaciones", relata el aristócrata.

El príncipe Lorenzo, que pidió "no volver a ser molestado por este asunto", es el miembro más polémico de la familia real de Bélgica.

En el pasado, el hijo pequeño del rey Alberto II y la reina Paola calificó la monarquía como "estructura medieval", protestó por no haber sido invitado al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra y recibió una sanción financiera por participar sin autorización en un acto de la embajada de China en Bélgica.