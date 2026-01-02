Tragedia en los Alpes suizos: investigación revela uso de bengalas en bar incendiado

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La pista de que el fuego que arrasó en Nochevieja un bar en la estación de esquí suiza de Crans Montana partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán es la más verosímil para explicar el origen el incendio, dijo hoy la fiscal Beatrice Pilloud. El fuego se saldó con al menos 40 muertos y 119 heridos, varios de ellos italianos.

Estos elementos pirotécnicos “se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló la fiscal general del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana) en una rueda de prensa.

Explicó que se está siguiendo esta pista, que no es definitiva a cien por cien, tras el análisis de vídeos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como por los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.

Ambos explicaron la configuración interior del local, los trabajos que se habían realizado en éste y su capacidad, que no fue precisada por la fiscal.

No obstante, indicó que será muy difícil establecer el número exacto de personas que se encontraban allí cuando ocurrió el incendio, ya que un bar es un lugar del que la gente entra y sale de forma continúa.

Asimismo, señaló que los gerentes del bar han declarado en calidad de testigos y que dependerá de lo que salga a relucir en las investigadores si mantienen esta condición procesal o se les abre una investigación penal.

El material del techo del bar era espuma acústica

El material del techo del bar era espuma acústica, altamente inflamable y razón por la que las llamas se propagaron tan rápidamente, y se indagará si esto era conforme a los reglamentos vigentes.

Sobre los heridos, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frederic Gisler, dijo que son 119 y no 115 como se había indicado anteriormente.

Los cuatro adicionales han sido personas que se han presentado de forma espontánea en hospitales tras haberse dado cuenta de que las heridas que habían sufrido durante el incendio y que pensaron que eran leves, en realidad son más serias de lo que parecían.

De los heridos, 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, 4 serbios, un belga, un luxemburgués, un polaco, un portugués, mientras que del resto se desconoce aún la nacionalidad.

Además, de los 119, 113 han sido identificados plenamente y todavía se indaga sobre los otros seis.

Las autoridades cantonales indicaron que “el proceso de identificación de los cadáveres sigue sin descanso” y que con ese fin se han movilizado a cuarenta expertos de todo el país.

“Pero el protocolo estándar a nivel internacional toma tiempo”, se indicó.

Italia pide esclarecer las circunstancias del incendio

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio.

«Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general», avanzó a los medios Tajani, quien consideró «poco responsable» el uso de bengalas en un bar.

El ministro y vicepresidente italiano aclaró tras reunirse con las autoridades helvéticas que la colaboración es «positiva» pero avisó que, tras «salvar vidas», la búsqueda de la verdad es «fundamental».

Preguntado por los vídeos que circulan en internet, en los que se ve el uso de bengalas dentro del bar y el inicio del fuego, Tajani consideró que es «poco responsable».

«Yo no conocía el local pero el uso de fuegos artificios, aunque sean pequeños, en un local así… diría que me parece una elección poco responsable», dijo el jefe de la diplomacia italiana, que depositó una corona de flores a las puertas del bar.

Principales pistas

Testimonios recogidos por EFE en Crans Montana apuntan a un accidente pirotécnico como causa de esta tragedia que ha enlutado a Suiza.

La magnitud del drama se acentuó por una escalera -la única salida del subsuelo donde se desarrollaba la fiesta- en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio.

La Nochevieja es el momento más festivo del año y en estaciones de esquí como Crans Montana se volvió habitual utilizar botellas de champagne con luces de bengala como símbolo de alegría y prosperidad.

Alain, de 23 años y empleado del municipio de Crans Montana se acercó esta mañana al lugar de la tragedia, en la que murieron dos amigos, una de las camareras que había entrado recientemente a trabajar en el bar y un miembro de la seguridad.

Numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos, principalmente hijos, nietos o sobrinos, desaparecidos desde la Nochevieja, con una oleada de llamamientos en redes sociales para localizar a los desaparecidos, entre quienes hay adolescentes nacidos en 2010 o 2011.

Dinamarca y Suecia se ofrecen para hospitalizar a víctimas

Las autoridades danesas y suecas se han mostrado dispuestas a hospitalizar a víctimas.

La ministra de Sanidad sueca, Elisabeth Lann, confirmó también que se han puesto a disposición de Suiza unidades medicalizadas de transporte y plazas en cuidados intensivos para personas con quemaduras muy graves.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Ayer fueron trasladados en helicóptero al hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda, en Milán (norte), tres italianos, una chica de 29 años y dos chicos de 16, mientras que este viernes se espera la llegada de otros cuatro pacientes desde Suiza.

Por otro lado, en Italia algunos medios avanzan que la primera víctima mortal italiana confirmada es Emanuele Galeppini, golfista de 16 años, una noticia confirmada por la Federación Italiana de Golf a pesar de que el Ministerio de Exteriores y la familia piden esperar a las pruebas de ADN.

Aunque no se refirió a este caso, Tajani se mostró cauto ya que, entre los muchos heridos aún en los hospitales suizos, hay tres heridos que aún no han sido identificados.

Miembros de los medios de comunicación trabajan frente al lugar donde se desató un incendio de origen desconocido en el bar y salón «Le Constellation». EFE/EPA/Jean Christophe Bott

«Sabemos que hay tres heridos aún no identificados. Esperamos que puedan ser italianos», ha augurado.

El Gobierno italiano ha ofrecido a Suiza la máxima colaboración en esta tragedia, con el despliegue de medios de la Protección Civil y el envío de médicos y psicólogos, y se ha ofrecido a acoger en sus hospitales a heridos de otras nacionalidades.

También ha avanzado a Suiza la disponibilidad de la Policía Científica italiana para sumarse a las difíciles tareas de identificación de las víctimas y heridos, gravemente quemados.

Portugal confirma una nacional herida y otra desaparecida

El Gobierno de Portugal confirmó que entre los heridos del incendio de Nochevieja en un bar de la localidad de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, hay una mujer portuguesa, y que otra permanece desaparecida.

Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron a EFE esta información y precisaron que todavía no tienen detalles sobre el estado de salud de la mujer herida.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, envió este jueves a su homólogo suizo «un mensaje de solidaridad con el pueblo suizo, y en especial con el cantón de Valais, por la tragedia que marcó el inicio del año nuevo, causando tantos muertos y heridos en un momento que debería ser de alegría y esperanza».

Francia va a acoger en sus hospitales a 8 heridos más

Francia va a recibir en sus hospitales a ocho heridos más del incendio a petición de las autoridades helvéticas.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores lo ha anunciado este viernes en una entrevista al canal BFMTV en la que ha añadió que se está preparando su llegada.

El jueves ya fueron trasladados los primeros heridos desde Suiza a hospitales de París y Lyon especializados en el tratamiento de quemados.

Las autoridades francesas indicaron entonces que habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

De acuerdo con las informaciones actualizadas el jueves por la noche, al menos nueve franceses figuran entre los heridos del incendio y hay otros ocho franceses que están pendientes de localizar, con lo que no se puede descartar que algunos estén muertos.

España ofrece su ayuda

España ha ofrecido a Suiza la disponibilidad de nuestro país a recibir heridos del incendio en la estación suiza de Crans-Montana y a prestar la ayuda que puedan necesitar.

Se descarta un atentado

Las autoridades suizas han descartado un atentado.

Varios testimonios de jóvenes franceses que estaban en el interior del bar ‘La Constellation’ donde se produjo el incendio o en los alrededores y que han hablado con los medios apuntan a que el origen pudo ser unas bengalas colocadas en unas botellas de champán que prendieron en el techo del local y a una rápida propagación de las llamas, así como las dificultades para evacuarlo.

Tahirys Dos Santos, un jugador de 19 años del Metz salido de la cantera de este club francés, es uno de los heridos del incendio, en su caso con quemaduras graves, y trasladado a un hospital en Alemania.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresó sus condolencias a Suiza y ofreció ayuda los heridos.