Lily Phillips deja atrás su pasado y se bautiza para retomar su fe cristiana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La creadora de contenido para adultos Lily Phillips ha vuelto a ser noticia, esta vez no por su trabajo en plataformas digitales, sino por un giro inesperado en su vida personal. La joven, que en 2025 acaparó titulares tras afirmar haber estado con 1,113 hombres en un lapso de 12 horas, decidió dar un paso hacia la espiritualidad y recientemente se bautizó, marcando el inicio de un proceso de reconexión con su fe cristiana.

El bautismo, realizado en una ceremonia íntima, representa para Phillips un acto de renovación y compromiso con una nueva etapa de vida. Según compartió en sus redes sociales, busca dejar atrás su pasado y enfocarse en valores espirituales que le permitan construir un camino distinto.

Este cambio ha generado amplio debate en medios y plataformas digitales, donde seguidores y críticos han reaccionado con sorpresa ante la decisión de la joven. Para algunos, su historia refleja un ejemplo de transformación personal y búsqueda de