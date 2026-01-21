Evaluarán en la ONU ola de violencia Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ginebra.- EFE

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará el próximo viernes, 23 de enero, una sesión especial sobre Irán, donde miles de personas han muerto por la violenta represión de las protestas de las últimas tres semanas.

La celebración de esta sesión fue solicitada por cinco países europeos (Alemania, Reino Unido, Israel, Moldavia y Macedonia del Norte) y obtuvo el apoyo de 21 de los 47 miembros actuales del Consejo, entre ellos España, Chile, Colombia, Francia, Italia, Japón y Países Bajos. El Consejo de Derechos Humanos celebra 3 sesiones al año, pero también convoca sesiones especiales ante determinadas emergencias, como ocurrió en noviembre cuando la asamblea debatió y condenó los abusos de derechos humanos perpetrados durante el asedio y conquista de la ciudad sudanesa de El Fasher. Las protestas se han producido en un contexto de advertencias de EEUU.