Tensión
Fiscal venezolano denuncia "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y pide su libertad
Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente.
Caracas.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país" gracias a un ataque estadounidense.
"Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. " dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Estados Unidos
EFE