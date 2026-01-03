Fiscal venezolano denuncia "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y pide su libertad

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país" gracias a un ataque estadounidense.

"Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. " dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).