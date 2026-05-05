Giuliani continúa interno neumonía

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami, EE.UU. EFE.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani sufre una neumonía que lo mantiene hospitalizado en Florida en condición crítica pero estable, según informó su portavoz, que indicó que el político republicano requirió la noche del domingo ventilación mecánica.

“El alcalde Rudy Giuliani se está recuperando de una neumonía”, informó su portavoz, Ted Goodman, en la red social X. Giuliani, de 81 años, fue hospitalizado el domingo en Florida, pero se desconoce la ciudad en la que se encuentra.

Su portavoz agregó que el exalcalde sufre una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias por haber respirado el polvo tóxico ocasionado por el atentado del 11 de septiembre, cuando Giuliani ejercía como regidor neoyorquino. “El virus rápidamente abrumó su cuerpo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un oxígeno adecuado. Ahora está respirando por sí mismo”.