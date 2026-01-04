Gobierno argentino restringe ingreso de venezolanos ligados a Nicolás Maduro tras su captura

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Gobierno argentino impuso este sábado una serie de restricciones migratorias para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos ligados al Gobierno de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos, según informaron fuentes oficiales.

«Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, establecimos restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen», anunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva a través de X.

Según explicó, la medida alcanza a «funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios asociados al aparato político-económico del régimen y personas sancionadas por los Estados Unidos y otros países, entre otros perfiles de riesgo» y tiene por objetivo «impedir que quienes colaboraron con una estructura criminal y represiva intenten utilizar a la Argentina como destino de refugio o plataforma de protección».

«La Argentina no otorgará amparo a colaboradores del régimen de Maduro», subrayó el ministerio en un comunicado.

Perfiles afectados por la medida migratoria Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionó que estas restricciones migratorias fueron implementadas «en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro» y anticipó que estas medidas impedirán el acceso de «los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior».

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serían llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

En una conferencia de prensa posterior, Trump anunció que Washington gobernará Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político.

Milei: «Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre» Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este sábado la ayuda de su país en la transición política en Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de que Washington gobernará el país caribeño durante un tiempo.

«Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera», expresó Milei a través de un mensaje en la red social X.

El mandatario ultraderechista añadió que «aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución».

Las declaraciones de Milei siguen al anuncio de Trump de que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos gobernará Venezuela durante un periodo de transición.

El presidente estadounidense explicó además que su Gobierno ya está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para iniciar ese proceso político.

Cientos protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires contra captura de Maduro Cientos de personas se manifestaron este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para expresar su rechazo al ataque estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

La protesta fue convocada por organizaciones sociales y partidos de izquierda bajo el lema ´Fuera yanquis de Venezuela y América Latina´ y para repudiar la intervención estadounidense en Venezuela.

La diputada nacional Mónica Schlotthauer, del partido Izquierda Socialista, destacó en diálogo con EFE que la movilización reunió a distintos sectores y subrayó que no fue en defensa a Maduro sino en rechazo a una intervención militar directa de los Estados Unidos en Latinoamérica.

AME1856. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 03/01/2026.- Personas se manifiestan frente a la Embajada de Estados Unidos este sábado, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Adan González «Con la misma convicción que apoyamos toda la lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Maduro, hoy decimos que no creemos que de la mano de Trump, por más que nos diga que quiere pacificar, venga la paz y la democracia que reclaman los pueblos”.

La diputada señaló: “Lo que quieren es el petróleo. Nosotros decimos que el petróleo es de nuestras tierras y Latinoamérica es para los trabajadores y los pueblos”.

Durante la protesta se observaron pancartas con consignas como “Abajo la agresión de EE.UU. a Venezuela”, “Fuera yanquis de Latinoamérica” y “No seremos una estrella más de la bandera yanqui”, además de banderas de Venezuela y Cuba.

Pablo Almeida, dirigente de la corriente sindical ‘A Luchar’ y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dijo a EFE frente a la sede diplomática estadounidense: “Rechazamos con toda nuestra fuerza esta nueva intromisión del imperialismo yanqui en el territorio latinoamericano, esta vez con un descaro que no se veía hace 36 años, desde la invasión a Panamá”.

Almeida remarcó que no apoya al Gobierno de Maduro pero afirmó: “Creemos que los pueblos latinoamericanos tenemos que movilizarnos, como lo estamos haciendo hoy acá, pero de forma mucho más organizada, hasta derrotar esta nueva agresión imperialista”.

La Embajada de EE.UU. permanece vallada desde la madrugada de este sábado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó en las calles aledañas un fuerte operativo policial.

Según informó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde la madrugada el Ministerio de Seguridad porteño dispuso “un refuerzo preventivo con unidades especiales y mayores recorridas del personal policial en embajadas y residencias de Estados Unidos y Venezuela”.

Las protestas contra el ataque estadounidense se replicaron en otras ciudades del país, como Rosario, Mar del Plata, Neuquén y Salta, según informaron las organizaciones convocantes