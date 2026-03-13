Guerra en Oriente Medio: ¿Está minado por Irán el estrecho de Ormuz?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El ejército estadounidense ha anunciado que ha atacado unos 6.000 objetivos desde el inicio de la guerra contra Irán. Entre ellos había más de 90 barcos iraníes, incluidos unos 30 colocadores de minas, según informó el Mando Militar para Oriente Medio (Centcom).

Se dice que los iraníes poseen varios miles de minas navales, ya sea minas flotantes que pueden explotar al impactar un barco, o minas más profundas que son activadas por las olas. Teherán niega haberlos utilizado por el momento.

Cómo buques modifican su AIS para poder navegar



Este jueves Irán anunció que había autorizado a los buques de determinados países a atravesar el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, algunas tripulaciones añaden mensajes codificados a su AIS (Sistema de Identificación Automática) para protegerse de un posible ataque. Normalmente, el AIS permite indicar el nombre del buque, su destino, su velocidad y su pabellón, pero también permite transmitir información adicional, ya sea real o inventada.

Por ejemplo, un granelero panameño indica en su AIS que la tripulación es china (ya que China no está directamente implicada en el conflicto), o un buque cisterna matriculado en las Islas Marshall afirma que todos los hombres a bordo son "turcos" (un país musulmán de mayoría sunita).

En 2024 se emplearon prácticas similares para intentar frustrar los ataques hutíes frente a las costas de Yemen.

"Irán tiene diferentes tipos de minas, más o menos sofisticadas", explica Etienne Marcuz, investigador asociado en la Fundación para la Investigación Estratégica. "Hay algunas que son muy básicas. Son cargas que flotan y derivan con las corrientes, que encallarán en la costa o impactarán los barcos al azar. Pero también hay cargas mucho más inteligentes, profundas que esperan a que un barco pase por encima para lanzar un pequeño torpedo que impacte al barco", agrega.

Según él, la amenaza tiene su efecto: "El anuncio de una mina, aunque no se materialice, es suficiente para crear cierto pánico, ya que es una amenaza latente, que no es visible. Así que la mera mención de la presencia de minas en una zona anima a los fletadores de barcos a alejarse de esa zona".

Estados Unidos autoriza la venta temporal de petróleo ruso



Ante los problemas en abastecimiento de petróleo y el alza de los precios, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió este jueves una licencia que permite, por 30 días, la entrega y comercialización de crudo ruso ya cargado en buques antes del 12 de marzo.

El enviado ruso Kirill Dmitriev reivindicó este viernes que el mercado mundial de la energía "no puede mantenerse estable" sin el petróleo de Moscú.

Irán no está colocando minas en el estrecho de Ormuz, aseguró a la AFP el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi, quien también dijo que Teherán "coopera" con "los países" que han solicitado utilizar este paso marítimo.