La advertencia que le hace la GSF a las pandillas en Haití

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de Haití aseguró que el país ha cambiado de manera fundamental su postura en materia de seguridad tras la transición del MSSM, y advirtió a las bandas armadas: “¡Su tiempo simplemente se acabó!”.

“No fue un ajuste cosmético ni un simple cambio de nombre; es una reorganización completa del aparato de seguridad del país, unificando capacidades, personal e inteligencia de todas las fuerzas nacionales bajo una misión coordinada: desmantelar a las pandillas que han aterrorizado a la nación”, indicó mediante un comunicado.

Asimismo, la GSF señaló que, en estrecha colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), ha adoptado una estrategia de seguridad integral y sostenida.

“Nuestros equipos continúan ejecutando operaciones dirigidas basadas en inteligencia, acompañadas de patrullajes permanentes de control territorial en zonas clave. Estas acciones no solo envían un mensaje claro e inequívoco, sino que demuestran con hechos que la era del poder sin control de las pandillas ha terminado”, comunicó.

La fuerza destacó que han movilizado recursos operativos por tierra, mar y aire, con el fin de lograr su objetivo: restaurar la paz, proteger a las comunidades y garantizar que cada haitiano pueda vivir sin miedo, con pleno acceso a sus derechos humanos fundamentales.

“Las operaciones conjuntas continuarán sin descanso hasta que cada grupo criminal sea desmantelado y neutralizado. El bluff se acabó. Las recientes amenazas y demostraciones públicas de las pandillas son señales de desesperación, no de fuerza. Revelan grupos armados que están perdiendo terreno, influencia y capacidad de intimidar. Su colapso ya ha comenzado”, afirmó.

“Como una fuerza unificada —PNH, FAd’H y GSF— avanzamos juntos. Estamos ganando terreno, desarticulando redes, incautando armas y neutralizando a los elementos armados que ofrecen resistencia. Ya no existe ningún refugio seguro. Atacaremos el núcleo de su mando, desmantelaremos sus estructuras y erradicaremos su influencia en cada zona que reclamaban. Esto no es retórica; es lo que está ocurriendo en el terreno, hoy, ahora mismo”, añadió.

De igual forma, pronunció que la ley es la única autoridad en ese país y que cualquier daño a civiles o desafío al Estado enfrentará una respuesta rápida, firme y legal.

“Al pueblo haitiano: está surgiendo un nuevo amanecer. Manténganse calmados, permanezcan vigilantes y continúen apoyando el aparato de seguridad. Su cooperación es esencial para dar el golpe final a estos grupos criminales. Juntos, estamos cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional de Haití. El orden, la estabilidad y la paz serán restaurados, sin compromiso”, sostuvo la GSF.