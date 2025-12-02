Bandas matan e incendian todo al atacar centro Haití

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SAINT-MARC, Haití .- AP

Bandas fuertemente armadas atacaron la región central de Haití durante el fin de semana, matando a hombres, mujeres y niños mientras incendiaban casas y obligaban a los sobrevivientes a huir en la oscuridad.

La policía hizo llamadas de emergencia pidiendo refuerzos, afirmando que el 50% de la región de Artibonite había caído bajo el control de las bandas tras los ataques a gran escala que tuvieron como objetivo ciudades como Bercy y Pont-Sondé.

“El pueblo no puede vivir, no puede trabajar, no puede moverse”, declaró el domingo en X uno de los sindicatos policiales de Haití, SPNH-17. “Perder los dos departamentos más grandes del país – Oeste y Artibonite – es el mayor fracaso de seguridad en la historia moderna de Haití”.

La mayor parte de la fuerza policial de Haití y los policías kenianos que lideran una misión respaldada por la ONU para ayudar a repeler a las bandas están en la capital, Puerto Príncipe, que en sí misma está en gran parte controlada por bandas.

Guerby Simeus, un funcionario de Pont-Sondé, dijo el lunes a The Associated Press por teléfono que había confirmado casi una docena de muertes, incluyendo una madre y su hijo y un empleado del gobierno local.

“Las bandas todavía están en Pont-Sondé”, señaló, destacando que no habían llegado más policías.

Sobrevivientes huyen.-

Muchos sobrevivientes huyeron a la ciudad costera de Saint-Marc, donde cientos de personas enfurecidas exigieron el lunes que el gobierno tomara medidas contra las bandas que han atacado repetidamente la región central de Haití.

“¡Dame las armas! ¡Voy a luchar contra las bandas!” exclamó Réné Charles, quien sobrevivió al ataque. “¡Tenemos que levantarnos y luchar!” La multitud intentó irrumpir en la oficina del alcalde y un hombre no identificado dijo a la AP que ya no iban a depender del gobierno: “¡Vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos!”

Charlesma Jean Marcos, un activista político, señaló que la banda anunció la semana pasada que iban a invadir el área, y que alertaron a las autoridades sin éxito. “Por ahora, las únicas personas que realmente están luchando (contra la banda) son el grupo de autodefensa”, afirmó. “Un país no puede funcionar así”.

Más de la mitad de la población de Haití ya está experimentando un nivel crisis de hambre, con bandas bloqueando las carreteras principales y la violencia desplazando a un récord de 1,4 millones de personas. Los ataques en el centro de Haití comenzaron tarde el viernes y tarde el sábado.