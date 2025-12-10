Decenas muertos en capital de Haití

Publicado por AP Creado: Actualizado:

SAN JUAN, Puerto Rico.- AP

Decenas de personas en la capital de Haití han muerto en un enfrentamiento entre una poderosa coalición de pandillas y un grupo de hombres armados que aparentemente se separó de ella, con 10 niños entre las víctimas, informó el martes un grupo local de derechos humanos.

Entre los muertos se encontraba Dèdè, uno de los más prominentes pandilleros en el barrio marginal de Bel-Air en Puerto Príncipe. Fue decapitado. Mientras que el poderoso pandillero Kempes Sanon, un ex policía, resultó herido, según el Comité para la Paz y el Desarrollo.

No se sabe cuán grave era la herida de Sanon, aunque muchos temen que el ataque que comenzó en los últimos días desate aún más violencia en una ciudad ya controlada en un 90% por pandillas.

Sanon ha sido destronado mientras recibe tratamiento por sus heridas por dos hombres que se hacen llamar Jamesly y Ti Gason, según el grupo de derechos humanos.

El ataque en curso es inusual porque un gran número de pandillas se unieron en septiembre de 2023 y anunciaron la formación de Viv Ansanm, o "Vivir Juntos", una coalición que llevó a una disminución de la violencia ya que los grupos armados acordaron no pelear más entre ellos.

Antes del ataque, Sanon y su pandilla formaban parte de la coalición Viv Ansanm, que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista extranjera.

Hasta ahora, el grupo de derechos humanos ha contabilizado al menos 49 personas asesinadas, quemadas y mutiladas desde el lunes. Entre ellas hay 19 miembros de pandillas, 10 niños reclutados por esas bandas y un hombre de unos 60 años que fue alcanzado por una bala perdida. Diecinueve mujeres, cuyas parejas eran miembros de pandillas, también fueron ejecutadas por la banda Krache Dife mientras buscaban atención médica para los hombres.