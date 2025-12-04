EEUU respalda decreto Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington. EFE.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó ayer su apoyo al decreto electoral aprobado recientemente por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, considerado un paso clave hacia la restauración de la gobernabilidad democrática en la nación.

La aprobación marca la posibilidad de convocar elecciones generales por primera vez en casi una década, tras años de crisis institucional y violencia creciente, de acuerdo con el Departamento Estado.

El Gobierno estadounidense instó además a todos los actores del país a respaldar el proceso abierto. “Alentamos a los líderes políticos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a apoyar el restablecimiento de la estabilidad política de Haití".

EEUU subrayó que el nuevo marco electoral llega en un momento decisivo para los esfuerzos de seguridad desplegados en la nación.