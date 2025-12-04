Con relación a las elecciones
EEUU respalda decreto Haití
La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití se celebrará el 30 de agosto de 2026, según el calendario electoral presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT).
Washington. EFE.
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó ayer su apoyo al decreto electoral aprobado recientemente por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, considerado un paso clave hacia la restauración de la gobernabilidad democrática en la nación.
La aprobación marca la posibilidad de convocar elecciones generales por primera vez en casi una década, tras años de crisis institucional y violencia creciente, de acuerdo con el Departamento Estado.
El Gobierno estadounidense instó además a todos los actores del país a respaldar el proceso abierto. “Alentamos a los líderes políticos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a apoyar el restablecimiento de la estabilidad política de Haití".
EEUU subrayó que el nuevo marco electoral llega en un momento decisivo para los esfuerzos de seguridad desplegados en la nación.